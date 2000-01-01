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Сейчас в нашем Интернет-магазине Вы сможете найти большой выбор стенок, модульных систем, спальных гарнитуров, мебели для детей, столов, шкафов и шкафов-купе, стеллажей, комодов, прихожих и др.

Вся мебель доставляется в течении нескольких дней (в зависимости от наличия на складе). Более точный срок доставки спрашивайте у нашего диспетчера.

Спальни
Спальни		 Модульная мебель
Модульная мебель		 Стенки
Стенки
Кровати
Кровати		 Прихожие
Прихожие		 Детская мебель
Детская мебель
Шкафы-купе
Шкафы-купе		 Компьютерные столы
Компьютерные столы		 Журнальные столики
Журнальные столики


  Восемь очевидных причин выгодной покупке в нашем Интернет-магазине:




  1. Сделав заказ в нашем Интернет-магазине вы значительно экономите на покупке мебели. Так как мы доставляем мебель непосредственно со склада, минуя посредников, затраты на аренду торговых площадей. И другие расходы (как в обычном магазине).

  2. Прежде, чем сделать заказ Вы всегда сможете получить квалифицированную консультацию, обсудить детали доставки, сборки и любые другие вопросы связанные с покупкой мебели по телефону или по электронной почте: sw-mebel@mail.ru.

  3. У нас на сайте более 10000 товаров из 15 стран производителей.

  4. Собственная доставка и сборка. Доставка в любую точку России

  5. Мы обеспечиваем качественную сборку по разумной цене.

  6. Прямые контракты с производителями.

  7. Акции и распродажи. Дисконтная программа.

  8. Гарантия от производителя.


 Все фабрики-производители отгружают свою продукцию на наш собственный склад, поэтому мы можем выполнить доставку в кратчайший срок и предложить самую выгодную цену на продукцию. 

 На всю мебель, которая представлена в интернет-магазине http:/www.sw-mebel.ru/, распространяется заводская гарантия 24 месяца. Вы можете быть уверены, что покупаете качественную, сертифицированную мебель.

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